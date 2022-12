In Ucraina una guerra bloccata dove aumentano solo i soldi spesi ed i morti

Leggi su panorama

(Di martedì 13 dicembre 2022) Come previsto da mesi, l’inverno ha cambiato le strategie dirusse come quelle ucraine. Nel momento in cui scriviamo, a nove mesi dall’inizio delle ostilità, il fatto che non si sia arrivati ad alcun cessate il fuoco significa non soltanto che sul piano politico non ci siano presupposti affinché ciò possa accadere, ma anche che entrambi gli schieramenti hanno, o pensano di continuare ad avere, ancora a disposizione soldati “freschi” con i quali combattere. Unica differenza rispetto a qualche mese fa è la riduzione degli scontri diretti e la consapevolezza che qualche chilometro di territorio conquistato o liberato non cambierebbero in modo determinante la situazione. Così i russi si affidano a massicci bombardamenti di missili a media gittata, gli ucrainile missioni condotte con droni, ed entrambi lo fanno nella speranza di riuscire a ...