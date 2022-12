Teleclubitalia.it

...tonda per 3 a 0 contro la capolista Catanzaro che anche oggi ha rifilato 3 reti al. Il ... E' rigore netto che Lescano. Al 23′ Cisco si libera di Kraja prima e di Boben poi, ma ...Aurora Frascogna, la piccola guerriera di, compie gli anni. Aurora, 16 anni, ormai lotta da diverso tempo contro un brutto male ed è ... perché un raffreddore siin polmonite e non ... Giugliano, trasforma casa in un punto vendita di abiti falsi: li pubblicizzava su Facebook Le Aquile vincono contro il Giugliano per 3-0. Restano in prima posizione a +6 dagli Squali, che pareggiano con i pugliesi in trasferta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...