Angelo Badalamenti è morto | addio allo storico compositore di Twin Peaks e collaboratore di David Lynch

(Di martedì 13 dicembre 2022), ilnoto per aver collaborato conin, realizzando la l’iconica sigla della serie tv, èall’età di 85 anni. Un membro della famiglia ha condiviso la notizia su Instagram, scrivendo: “Il mio prozioha attraversato la barriera su un altro piano di esistenza. Tra il suo lavoro in Velluto Blu,, Cabin Fever, Nightmare On Elm Street 3 e molti altri, oltre alle sue relazioni e collaborazioni conBowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rosselini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth e soprattutto...

È mancato all'età di 85 anni, compositore noto soprattutto per il suo sodalizio con David Lynch: era nato a New York nel 1937 da una famiglia di origini siciliane. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni ..., l'amato compositore che ha firmato temi musicali memorabili come quello di Twin Peaks , è morto all'età di 85 anni nella giornata di domenica 11 dicembre 2022, per cause naturali. ...Il compositore della colonna sonora di “Twin Peaks” e “Mulholland Drive”, Angelo Badalamenti, è morto a 85 anni. Di origine siciliana – il padre era di Cinisi, nel Palermitano –, era anche pianista e ...Il compositore, scomparso a 85 anni, è stato l'alter ego musicale di David .... La collaborazione di Badalamenti con Lynch iniziò nel 1986 con Velluto blu, continuò nel 1990 con Cuore selvaggio e, app ...