Waze fa il suo ingresso su Automotive | scopri tutte le novità

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)arriva anche nel settore automobilistico adesso, dandoci modo di far uso di un nuovo servizio di navigazione che non negheremo sicuramente. Ma che cosa offrirà a tutti noi? La sua efficienza è imparagonabile – Computermagazine.itUna nuova app di navigazione: eccoRenault annuncia a gran voce la navigazione, comoda e rapida in tutto e per tutto. La collaborazione con Google è stata essenziale per integrarla, non per niente l’app sarà disponibile con Androida bordo: “Con questa nuova esperienza, i conducenti Renault avranno il percorso, la navigazione e gli avvisi in tempo reale di, oltre a impostazioni, preferenze e luoghi salvati, integrati nel display della loro auto“. Potremo finalmente dire addio alla necessità del tutto fastidiosa di collegare lo ...