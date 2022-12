Università di Genova | Concorso per 4 Professori Prima Fascia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali comedi, la selezione ha lo scopo di assegnare tutte e 4 le Risorse a Vari Settori Concorsuali e Dipartimenti, tra cui Architettura, Ingegneria, Matematiche, Linguistica e Filologia Italiana. Bando diSi comunica che con decreto rettorale n. 4955 del 15 novembre 2022 sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di quattro posti di professore dimediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010· e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito ...

... nell'e in tutti i settori della conoscenza. Per tutte queste ragioni saremo alle ore 9 in piazza Principe a'. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts ...... oltre ad un'indagine del dipartimento di Scienze sociali dell'Milano Bicocca su come ... Roma scivola al 31esimo ( - 18 posizioni); Cagliari sale di due posizioni (18esimo posto),è ...