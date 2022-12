Un Posto al Sole | anticipazioni 13 dicembre | una scoperta turba Lia | la relazione con Diego è a rischio?

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi domani, 132022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Dopo la pausa del weekend ricomincia oggi una nuova settimana di Unal, amatissima soap opera in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Paladini. Lia a Unal(Screenshot video Raiplay)Nell’episodio che andrà in onda oggi vedremo Alice sempre più intenzionata a conquistare Nunzio, nonostante il suo rifiuto. Cammarota, anche per via dell’atteggiamento che ultimamente Chiara ha nei suoi confronti, potrebbe non essere del tutto indifferente al fascino della nipote di Marina Giordano. L’aiuto chef del Caffè ...