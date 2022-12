Scioperi contro la Manovra | inizia in Calabria la settimana di mobilitazione di Cgil e Uil In Lombardia possibili disagi nei trasporti

(Di lunedì 12 dicembre 2022)unadiin tutta Italia, indetti dae Uil, organizzati su base regionale e provinciale per protestareladel governo Meloni. La prima regione a mobilitarsi è la, con la manifestazione di oggi, 12 dicembre, a Catanzaro, dove si sono riunite centinaia di persone: “Un migliaio i manifestanti che si sono radunati in Piazza Prefettura per mobilitarsiuna– diconoe Uil in un documento – antimeridionalista e regressiva che ci allontana dall’Europa”. Domani, martedì 13 dicembre, sarà la volta della Sicilia e dell’Umbria. A Perugia, interverrà anche il segretario generale dellaMaurizio Landini. Laè una ...

Scatta lo sciopero generale contro la manovra di bilancio del Governo Meloni. A proclamarlo per martedì 13 dicembre Cgil e Uil ... lanciata da Cgil e Uil, che porterà, dal 12 al 16 dicembre, a...La mobilitazione è stata proclamata per protestare contro la legge di bilancio al vaglio del ... Prende il via oggi una settimana di manifestazioni e scioperi promossi da Cgil e Uil organizzati a livello regionale "per cambiare una manovra sbagliata e contro il lavoro, per rivendicare una manovra ...