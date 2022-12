Ragazzo di 16 anni trovato morto in casa | vicino al cadavere una lettera ' Forse si è ucciso'

Today.it

Incidente e dramma in provincia di Bari , dove undi 21, Michele Traetta , e due ragazze di 19 e 25sono morti e altri due giovani, tra i 21 e i 29, sono rimasti gravemente feriti. Lo scontro è stato tra un'auto, una Mini ...Undi 16è stato trovato morto in casa sua domenica pomeriggio, in una via del centro storico di Fano . La scoperta choc è stata fatta da alcuni famigliari della vittima, intorno alle 19. Il ... Un ragazzo di 23 anni è stato impiccato in Iran E' morto il ragazzo di 19 anni caduto, lunedi sera 5 dicembre, dal terzo piano delle scale interne del condominio dove abitava con il padre in zona Armistizio a Padova. Simone Ponzoni era stato… Leggi ...Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto in casa sua domenica pomeriggio, in una via del centro storico di Fano. La scoperta choc è stata fatta da alcuni famigliari della ...