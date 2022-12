Patente scaduta | sanzioni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Chi guida con lasi assume tutti i rischi del caso perché la legge non ammette proroghe e sanziona la violazione già dal giorno successivo alla scadenza riportata sul documento. Come ...

LA NAZIONE

Chi guida con lasi assume tutti i rischi del caso perché la legge non ammette proroghe e sanziona la violazione già dal giorno successivo alla scadenza riportata sul documento. Come controllare la ...Un automobilista è stato sanzionato amministrativamente in quanto circolava con ladi guidamentre altri due sono stati sorpresi alla guida di veicoli sottoposti a fermo ... Alla guida con la patente scaduta Circolare con la patente scaduta è vietato dal Codice della Strada: scopriamo insieme quali sono le sanzioni previste.Nella cooperativa scultori di San Martino il 23 si terrà la kermesse artistica . Primo step verso il grande evento estivo che celebra la cava e la sua storia ...