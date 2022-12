“Non è l’Arena” | l’influencer svela quanto guadagna su OnlyFans | la battuta di Giletti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 dicembre 2022) News Tv. Eva Menta “Non è“. Nella scorsa puntata di “Non è“, programma in onda in prima serata su LA7, è stata ospite Eva Menta, influencer molto seguita sui social. La modella ha una grande seguito soprattutto su Only Fans, dove le foto dei suoi piedi vanno a ruba. Eva hato in studiocostano gli scatti dei suoi piedi eè rimasto senza parole. Poi il conduttore si è lasciato andare ad unache ha fatto sorridere il pubblico. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Non è”,sbotta in diretta: “Non ne posso più” “Non è”, Eva Mentacostano le foto dei suoi piedi Nella scorsa puntata di “Non è“, programma ...