Modugno-Palo del Colle | scontro auto-pullman | tre i morti Avevano 19 | 21 e 25 anni Incidente nella notte sulla statale

Virgilio

Tragico incidente nella serata di domenica, 11 dicembre, sulla statale 96 nel Barese, all'altezza di. Tre giovani - un ragazzo e due ragazze - sono morti nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiavano e un pullman. Per cause in corso di accertamento, la vettura, una Mini Cooper ...... nello scontro tra un'auto e un pullman, avvenuto sulla provinciale 96 che collegadel Colle a: sono tre i ragazzi che hanno perso la vita nell'impatto. Un 21enne è morto sul colpo, ... Modugno - Palo del Colle: incidente, un morto e quattro feriti Scontro auto - pullman È salito a tre il numero delle vittime per l’incidente nella notte. Oltre al 21enne morto sul colpo, conducente dell’auto scontratasi con un pullman, sono successivamente decedute una ragazza di 19 an ...Incidente Bari oggi tragico il bilancio dello schianto. Ieri sera intorno alle 22.30 un’auto e un pullman si sono scontrati. Tre vittime.