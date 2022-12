«Modric vs Messi | sfida tra veri numeri 10»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Croazia Argentina sarà latra Lukae Lionel, due dei miglioridieci del mondiale a confronto Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi presenta così Croazia-Argentina, la prima delle due semifinali di Qatar 2022: «Domani si comincerà con Croazia-Argentina, la stessa partita del girone di qualificazione di Russia 2018. Allora finì 3-0 per i croati enon dimenticò di metterci la firma. Stavolta questavale il doppio, il triplo, il quadruplo. Si incrociano i due10 del Mondiale, il madridista Lukae il parigino (ma ex barcellonista) Leo. Il terzo 10 delle semifinali è Mbappé, ma è un 10 di maglia, non di ruolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

