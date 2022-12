Lutto a Mediaset | è morto Giacomo Zoppi | ‘Ciao Jack | ci mancherai’

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Addio, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai”. Così Gerry Scotti sul suo profilo Instagram ricorda, per tutti semplicemente, lo scaldapubblico divenuto a mancare nelle ultime ore. Un personaggio assai noto a Cologno Monzese e ben voluto da tutti. Lo scaldapubblico da 20 anni inieri durante le registrazioni di ‘Chi vuol essere milionario?’. La notizia si è diffusa velocemente e ha fatto cadere tutti i componenti di, da conduttori a cameraman e costumisti, in uno stato di prostrazione. Avolevano bene tutti. D’altra parte si trattava di un grande lavoratore che ha contribuito al successo ...

