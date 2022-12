Lottie Moss si tatua la faccia durante una notte brava | il mattino dopo se ne pente | “Questo non sarebbe dovuto accadere”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Come una degna protagonista del filmda Leoni,si è fatta unggio inuna: neanche a dirlo, quando se ne è accorta, al suo risveglio, se ne è immediatamente pentita. L’influencer 24enne, sorella della famosissima top model Kateaver passato unaall’insegna di alcool e divertimento ha deciso dirsi lo zigomo con la scritta lover (amante, ndr), immortalando il tutto in un video su TikTok. Poi, tornata a casa, si è messa a letto e si è addormentata. Al risveglio, però, la scoperta sconcertante: quelggio sul volto non era un sogno. Così,ha pubblicato ...

