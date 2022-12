La capsula Orion della missione Artemis I verso la Luna è tornata sulla Terra

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ammarata nell’Oceano Pacifico come da programma, laè stata nello spazio per circa 25 giorni, ha sfiorato ladue volte e ha superato il record di distanza percorsa da una navicella spaziale progettata per trasportare esseri umani....

L'Esa riferisce che, "come previsto, il Modulo di Servizio Europeo è bruciato in atmosfera senza problemi, mentre la capsula per l'equipaggio ha orientato e controllato il suo rientro con i paracadute". Missione compiuta per Artemis 1: la capsula Orion è rientrata con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico segnando il successo della prima tappa del programma della Nasa per il ritorno sulla Luna.