Ivan Capelli | «In Ferrari manca una guida forte com’era Montezemolo Elkann sta facendo altro»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’ex pilota della. Parla del momento che sta vivendo la Scuderia, dopo le dimissioni di Mattia Binotto. «chi indica la strada, è il pezzonte più importante, oggi in». Aviene chiesto se Vasseur – uno dei nomi che sono stati fatti per la successione di Binotto – sia l’uomo giusto. Risponde: «Domanda da un milione di dollari. Ha l’esperienza per poter ambire a diventare grande con la. Però, laha bisogno di persone già grandi. Ma sul mercato chi c’è? Tolto Binotto, ti devi porre questo problema, ilmercato della F.1 non è così ampio. L’altra anomalia è che decidi di chiudere il rapporto con Binotto, che però rimane fino al 31 ...

La Gazzetta dello Sport

L'ex pilota della Ferrari e oggi apprezzatissimo commentatore televisivo,, ha parlato dalle colonne della Gazzetta dello Sport , cercando di mettere in guardia Maranello. Il rischio ...TORINO - (e.e.)Juric continua i lavori al Filadelfia . All'orizzonte la trasferta in Spagna che prevede anche ... Sulle fasce, spazio a Ola Aina che si è presentato con un nuovo look (... Ivan Capelli: "Ferrari, la macchina c’è. Manca l’uomo forte" Scopriamo tutto sull'ex fidanzato di Oriana Marzoli, già ex gieffino e papabile ingresso al GFVIP 7: ecco chi è Ivan Gonzales.BOLOGNA 'E' bello camminare in una valle verde', molti ricorderanno lo slogan tv degli anni 80. Il percorso è finito. L'ex re delle scarpe - indossate da divi di Hollywood come Kevin Costner e star co ...