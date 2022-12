Isobel Kinnear la ballerina di Amici 22

Leggi su bellezze.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è la nuovadi22 ed è entrata a far parte della scuola di danza dopo aver vinto la sfida contro Claudia disputata il 20 novembre scorso. Ma chi è questa ragazza bionda, bellissima e talentuosa? La, il cui nome completo èFetiye, nasce nel 2003 in Australia e sin da piccolissima inizia a ballare e ancora giovanissima entra nella Dream Dance Company, una scuola prestigiosa dove studia e migliora la sua tecnica. CarrieraCon la Dream Dance Company viaggia tantissimo per lavoro, ma la sua carriera inizia dopo aver preso parte ad uno stage insieme a Christian Stefanelli, ex allievo della scuola della De Filippi. Terminato lo stage,prova ...