I risultati del settore giovanile femminile

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Successo per l’Under 15 con la Zenith Prato, sconfitta invece per l’Under 17 nella gara con la Fiorentina. Questi idelle formazioni delnell’ultimo weekend di campionato: UNDER 17 – FIORENTINA-EMPOLI 4-0UNDER 15 – EMPOLI-ZENITH PRATO 10-0 Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

