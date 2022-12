Filovia Pescara | Sospiri | Tar vittoria di Pirro

(Di lunedì 12 dicembre 2022)- "Il pronunciamento del Tar sullarappresenta un po' la 'di' per le forze politiche di opposizione e per un Comitato di cittadini ormai risicato a poche famiglie residenti. È unadiperché ovviamente presenteremo ricorso al Consiglio di Stato che, puntualmente, sino a oggi, ha sempre ribaltato le sentenze del Tribunale amministrativo grazie a un approfondimento ulteriore delle carte. È unadiperché i 'vincitori' si stanno assumendo la responsabilità di lasciare nello smog delle auto private i residenti di tutte le strade circostanti la strada parco, dunque il danno di molti a esclusivo vantaggio di pochi, come nelle migliori democrazie di sinistra. Ed è infine una...

... ma di un lavoro che va avanti da trent'anni per dotaredi un mezzo di trasporto pubblico di massa a impatto zero. Lasi farà, e sono anche convinto che riusciremo a portare a termine ...Il sindaco diCarlo Masci interviene nuovamente sulla sentenza del Tar diche ha accolto il ricorso del Comitato strada parco per il blocco dei lavori per la. Masci, dopo aver letto attentamente la sentenza dei giudici, ha ripercorso tutto l'iter burocratico,...Cronaca Pescara - 12/12/2022 08:58 - "Il pronunciamento del Tar sulla filovia rappresenta un po' la 'vittoria di Pirro' per le forze politiche di opposizione e per un Comitato ...La sezione staccata di Pescara del TAR Abruzzo ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile aveva consentito il passaggio dei fi ...