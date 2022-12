“Domenica In” | le critiche arrivano direttamente a Mara Venier | cos’è successo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) News Tv. Ai fedelissimi telespettatori diIn, la puntata di ieri,11 dicembre 2022, non è piaciuta affatto. Sui social sono arrivate pesantialla padrona di casa,. Ma cosa non è piaciuto ai fan del programma? Secondo i numerosissimi telespettatori, la puntata è stata pesante e si capiva che lo scopo di quella lunga intervista non era di conoscere meglio il personaggio del mondo dello spettacolo. “In”, l’intervista ad Andrea Bocelli non è piaciuta ai fan del programma: il motivo La conduttrice televisiva, nel suo salotto, ha fatto una lunga intervista ad Andrea Bocelli, insieme ai suoi figli che tra l’altro si sono anche esibiti con le canzoni di Natale. In molto su Twitter hanno giudicata questa puntata pesante. I fan della ...

È la vetrina della 14maNfl, la giornata sarà chiusa dal Monday Night Arizona - New ... che lancia per 330 yards e tre mete e in Michigan, dopo troppe, sta dimostrando di non essere ...I due hanno parlatoin vista della Conferenza bilaterale per la resilienza e la ... Una dichiarazione che è stata accolta da pesantida parte dei leader ucraini e dell'Europa orientale.Domenica in, la trasmissione e Mara Venier vengono travolti dalle polemiche per il tanto tempo dedicato a Bocelli e alla sua famiglia. Sui social piovono polemiche, tanti i commenti negativi. Nella pu ...Ai telespettatori non è piaciuta la lunghissima intervista di Mara Venier alla famiglia Bocelli: il varietà di Rai 1 sommerso di critiche sui social ...