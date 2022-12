Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 11 dicembre 2022)DEL 10 DICEMBREORE 19:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A91-FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERNO PROVOCA CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI CISTERNA DI LATINA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA FEDERICO ...

... la stazione Farnesina sarà pronta nel 2032' 'Per il decreto - ha spiegato il sindaco di- ho ...ecco i 200 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di consolari e arterie della...I marocchini con fumogeni e petardi stanno bloccando i mezzi pubblici e l'intera, in una ... vola in semifinale, Ronaldo piange I marocchini sono scesi in piazza a festeggiare anche a, ... Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2022 ore 15:30