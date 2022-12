Scala a chiocciola e ampie vetrate | ecco il nuovo superattico dei Ferragnez

LaVoce del popolo

Dettagli di una penthouse con grande, che collega l'attico al super attico, salone con ampie vetrate e piscina in comune, che troverà spazio nel seminterrato dell'edificio. Già a ...L'appartamento è diviso su più piani, collegati da una. Dalle foto si possono notare anche delle enormi finestre. Amarcord Sanremo, da Anna Oxa a Paola e Chiara quanti ritorni al ... Lesco, la casamatta con scala a chiocciola Dettagli di una penthouse con grande scala a chiocciola, che collega l'attico al super attico, salone con ampie vetrate e piscina in comune, che troverà spazio nel seminterrato dell'edificio. Già a ...L'appartamento è diviso su più piani, collegati da una scala a chiocciola. Dalle foto si possono notare anche delle enormi finestre. Per Chiara e Federico il cambio di casa è stato necessario solo per ...