Salto con gli sci | Dawid Kubacki domina gara-2 a Titisee-Neustadt davanti a Lanisek e Kraft 30° Bresadola

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dimostrazione di superiorità impressionante e vittoria mai in discussione da parte diin occasione di-2 sul trampolino grande di, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Si tratta dell’ottava affermazione individuale nel circuito maggiore (la terza dell’inverno) per il 32enne polacco, che hato la seconda competizione del weekend teutonico siglando il miglior punteggio in entrambe le serie e rifilando addirittura 25.7 punti al primo inseguitore Anze. Completa il podio in terza posizione l’austriaco Stefan, a soli 9 decimi dalla piazza d’onore, con un grandissimo secondoche gli ha consentito di salire ...

Abbiamo temuto che dai vandalismi potessero aver fatto un 'di qualità' passando alle ... Ora poi da qualche giorno sono tornati a girare e a fermarsii loro camper alcuni nomadi che creano ...... "Sono arrabbiata " ha sottolineato Martina Miceli " perchè non possiamo attendere di trovarci... Però d'ora in poi, se vogliamo fare ildi qualità, e lo possiamo fare, dovremo essere quelle ...Con un occhio al rispetto degli obiettivi di riduzione del tax ... per poi procedere a prelevare il necessario. Il 48 bis farebbe fare un salto di qualità a quella che è ritenuta la frontiera più ...Il salto che ha permesso a Youssef En-Nesyri si battere Diogo Costa è stato storico sotto ogni aspetto. In primo luogo perché ha permesso al suo Marocco di battere il Portogallo e approdare per la pri ...