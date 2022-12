Pioggia di proiettili al bar | urla e morti | immagini terrificanti a Fidene

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) "È entrato ed ha iniziato a sparare". Sono queste le primissime e scioccanti testimonianze di chi ha visto la mattanza nel quartiere, a Roma questa mattina dove la riunione di condominio è finita in tragedia. Tre, tutte donne, e quattro feriti, di cui tre in codice rosso, dove un uomo è entrato nel gazebo di un bar dove era in corso la riunione ed ha aperto il fuoco all'impazzata. È successo in via Monte Giberto. Carabinieri e ambulanze sul posto. Tre feriti, colpiti da, sono stati ricoverati negli ospedali Umberto I, Gemelli e Sant'Andrea. Una, dopo un malore, è stata ricoverata al Pertini. L'aggressore, un uomo di 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. (foto Conterbo Press)