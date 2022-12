Patricia Clarkson | «L' amore vince Anche sui pregiudizi

Leggi su panorama

(Di domenica 11 dicembre 2022)interpreta in modo magistrale il ruolo più difficile della sua carriera. «Nel film Monica sono una mamma in fin di vita che, dopo molti anni, ritrova suo figlio. Che nel frattempo ha cambiato sesso, diventando una donna bellissima». Cosa accade nella testa di una donna che, a un certo punto della propria esistenza, vede morire il proprio figlio, per così dire, e solo molti anni dopo lo vede “rinascere” con un altro sesso, un’altra identità? Questa è la domanda che mi sono posta quando Andrea Pallaoro mi ha proposto di interpretare Eugenia nel suo film Monica»., 62 anni, attrice di classe sopraffina, più nota al grande pubblico per il volto che per il suo nome, descrive così la sfida psicologica di interpretare una persona alla fine dei suoi giorni a causa di un tumore, che si trova ...