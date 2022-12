Meghan Markle | «Non potevo vestirmi dello stesso colore della Regina e di Kate | per me solo beige e tortora»

Guardare il principe Harry eparlare direttamente alla telecamera nella serie di Netflix Harry eè un esperienza nuova, anche se abbiamo già sentito molte storie in precedenza. Ma due voci che ascoltiamo nel ...Tra i cani di cui sono orgogliosi padroni il principe Harry e, ce n è uno che - da improbabile figura chiave della serie Harry &- rischia per qualche scena di mettere in ombra la coppia ex reale. Si chiama Guy, è un beagle e soprattutto, ...Nel documentario di Netflix la madre e la nipote di Meghan parlano per la prima volta e spiegano i motivi alla base della rottura con il padre Thomas Markle ...Rivelazione della serie sui duchi di Sussex, il beagle Guy è «testimone d'amore» della coppia: comprimario di una serata molto speciale e poi «indizio» numero uno della ...