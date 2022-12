In fuga dai Carabinieri si schiantano con l’auto | morti 3 giovanissimi

... impegnati ancora in accertamenti e verifiche, anche sul motivo all'origine delladiventata ... Forte il rumore dello schianto avvertitoresidenti, impressionati alla vista dell'auto ribaltata ...... impegnati ancora in accertamenti e verifiche, anche sul motivo all'origine delladiventata ... Forte il rumore dello schianto avvertitoresidenti, impressionati alla vista dell'auto ribaltata ...Un'auto era stata preparata per la fuga, la seconda è stata rubata per rimediare all'incidente occorso alla prima: entrambi i veicoli utilizzati dalla banda di rapinatori entrata in azione nei giorni ...Furto sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani, nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre. Mentre stava passeggiando, la vittima è stata avvicinata da un uomo che le avrebbe sottratto il portafogli, per poi ...