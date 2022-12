Figo contro Santos | «Non puoi pensare di vincere con Ronaldo in panchina»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Luispunta il dito verso Fernandoe le sue scelte di formazioneil Marocco: il suo messaggio Luis, sui propri canali social, ha criticato apertamente Fernandoritenendolo il principale colpevole dell’eliminazione del Portogallo in Qatar. LE PAROLE – «Questa sconfitta è responsabilità dell’allenatore. Non si puòdiun Mondiale con un giocatore come Cristiano seduto in. Lasciare Cristianoinè stato un errore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

