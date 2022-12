Federer | «Un’addetta alla sicurezza di Wimbledon non mi ha fatto entrare | non credeva fossi socio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Rogerche quest’anno ha annunciato il suo addio al tennis, ha rilasciato da poco una lunga intervista a Trevor Noah su “The Daily Show” in cui ha raccontato una storia esilarante che gli è successa di recente quando è andato apoche settimane fa.ha spiegato che non c’era mai stato quando non si gioca e dunque non era sicuro di dove doversi recare per. Si è recato al varco ospiti con in auto il suo allenatore Severin Luthi ed è sceso dall’auto per andare a parlare con l’addettaper sapere comeThat timesecurity wouldn’t let @rogerin pic.twitter.com/mcREy62E13 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 8, 2022 E questa è la conversazione che descrive lo ...