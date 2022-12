Eva Kaili | l' intervento in favore del Qatar | ' Sono all' avanguardia sui diritti dei lavoratori'

L'arresto di, vice - presidente del Parlamento europeo, e di quattro altre persone nell'ambito dell'operazione anti - corruzione riguardo alla Coppa del Mondo è destinata a fare molto ...Parole - quelle di- che sentite adesso fanno pensare, visto che c'è il forte sospetto che non si tratti della libera espressione di un'opinione ma del frutto della coruzione, Un Qatar 'modello per il mondo ...Si esprimeva così il 21 novembre la vicepresidente greca del Parlamento europeo Eva Kaili, membro del gruppo dei “Socialisti&Democratici”, in stato di fermo perché coinvolta nell’inchiesta sulla ...Sacchi di banconote in casa dell’eurodeputata socialista greca Eva Kaili. È l’ultimo tassello di un’inchiesta che sta scuotendo il Parlamento europeo e che ha portato all’arresto della stessa Kaili, ...