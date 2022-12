EuroCross 2022 | Battocletti stupisce ancora | è campionessa per la quarta volta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Torino – E chi la ferma? È impossibile, quando si corre sui prati d’Europa, figurarsi se si gareggia in casa. Nadiaeuropea per laconsecutiva nel cross, stadavanti al pubblico italiano, pieno di gioia e d’orgoglio al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino). La reginetta azzurra è imprendibile agli Europei di cross di Piemonte: medaglia d’oro con un attacco secco, deciso, nell’ultimo dei quattro giri, un’azione che lascia sul posto la britannica Megan Keith, compagna di viaggio, in tandem, sin dal secondo giro. Bronzoalla Gran Bretagna con Alexandra Millard. L’Italia conquista anche la medaglia d’argento con la squadra femminile, alle spalle dele britanniche: oltre a Nadia, merito di Aurora Bado (14ma), ...

