Crystal Palace-Napoli Magia di Osimhen e doppiteta di Raspadori | inglesi sconfitti per 1-3

BELEK (Turchia) - Il Napoli chiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi del. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio del tecnico azzurro è positivo: " E' stata una pausa molto preziosa ...LIVE " Il Napoli torna in campo nella seconda amichevole in Turchia, si scontra oggi contro il. 81' - GOOOOOOOOLLLLL!!! Cross basso di Zanoli per Raspadori che di prima batte in rete. 73 ' - Sostituzione Napoli, esce Elmas entra Marchisano. 71' - Ammonizione per Zaha del... 86' - Bel contropiede partito da Zedadka che serve Raspadori che poi gliela ridà: cross a centro per Simeone che non riesce ... 82' - Altro cambio per Spalletti che concede minuti in campo a Spavone che rimpiazza Ndombele. 81' - GOOOOOOL DEL ...