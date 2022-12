Crystal Palace - Napoli 1 - 1 diretta | 46' Spalletti cambia modulo

BELEK (Turchia) - Il Napoli chiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi del. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio del tecnico azzurro è positivo: " E' stata una pausa molto preziosa ...L'astinenza da Napoli è tanta che in parecchi hanno acquistato in pay per view l'amichevole trae Napoli in Turchia (o la stanno vedendo su Dazn ) ma per i tifosi azzurri si sta rivelando una vera beffa. Non per la prestazione della squadra di Spalletti ma per le condizioni del ...Gli azzurri affrontano gli inglesi nel secondo test amichevole in Turchia. Tutte le informazioni su dove vedere Crystal Palace-Napoli in tv e streaming. (AreaNapoli.it) Scende in campo la squadra di ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 58' - Raspadori da buona posizione serve Simeone che entra in area ma si allunga il pallone. Sfuma una buona occasione per ...