Calcio | Mondiali 2022 Kane | “Mi prendo le responsabilità dell’eliminazione | il rigore pesa”

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’Inghilterra non è riuscita a sfatare il tabù Mondiale. La Nazionale dei Tre Leoni è stata eliminata contro la Francia per 2-1 ai quarti di finale e are è stato unsbagliato da Harryche poteva regalare alla Nazionale guidata da Gareth Southgate il 2-2 e l’approdo ai tempi supplementari. Proprio il capitano Harrysi è assunto le colpeai microfoni di ITV: “Stasera abbiamo creato tante occasioni, ma le grandi partite si decidono sui dettagli. I due rigori? Solitamente ci si prepara per affrontarne solo uno nell’arco di una partita, ma quando ne capitano due bisogna sempre avere un’idea su dove calciare il secondo e la preparazione conta poco. E’ un errore che fa male, al pari del risultato finale perché credevamo di poter vincere: da capitano, mi ...

