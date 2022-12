VIDEO Inghilterra-Francia 1-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Giroud fa volare i Galletti | Kane sbaglia un rigore

(Di sabato 10 dicembre 2022) Laha sconfitto l’per 2-1 nei quarti di finale deidi calcio. I transalpini si sono imposti allo Stadio Al Bayt di Al Khor (Qatar) e hanno staccato il biglietto per la semifinale contro il Marocco, in programma mercoledì 14 dicembre (ore 20.00). I Campioni del Mondo hanno vinto una splendida partita, decisamente equilibrata e avvincente, degna copertina del grande classico del calcio europeo. I transalpini sono passati in vantaggio al 17? con una sassata da fuori area di Tchouameni. Laha spinto su ritmi forsennati nei primi venti minuti, ma poi è stata l’a salire in cattedra e al 54? ha pareggiato meritatamente con iltrasformato da. Gli inglesi hanno insistito, hanno avuto anche una ...

L'attaccante del Milan riporta avanti i Bleus al 78'. Pickford non può nulla:- Francia 1 - ...Arriva la zampata del bomber del Milan che riporta la Francia avanti contro l'. Palla in ... E' 1 - 2 per i transalpini, in alto ecco ilIl Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 ...L’Inghilterra trova il pareggio per la Francia ad Al Khor. Al 54' Tchouameni atterra Saka in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kane che spiazza Lloris e firma l’1-1. I ...