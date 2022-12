Primo ko per i gialloverdi | poca lucidità e tanti errori

(Di sabato 10 dicembre 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-10-at-17.56.11.mp4 MONREALE – Arriva la prima sconfitta per il Pioppo Futsal. Le aquile rosanero del Futsal Club Palermo conquistano la vetta della classifica vincendo per 8-6. Un black-out durante i primi minuti di gioco porta la rosa di Mosca sotto di 4 gol, così tocca ai giallo verdi l’arduo tentativo di recuperare le reti subite. Ma nonostante una maggiorein campo iresteranno sempre a due reti di distacco dai rosanero. Al termine del secondo tempo il Pioppo Futsal ha diverse occasioni per chiudere in pareggio la parità sul 6-6, ma un’espulsione e delle disattenzioni portano il Futsal Club Palermo a segnare due reti portando il risultato sul finale 6-8.ssimi spettatori presenti al campo Archimede a ...

