Onofri | Il Napoli è la squadra più completa della serie A | ha un modo di stare in campo quasi unico

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nel corso di "Punto Nuovo Sport Show" a Radio Punto Nuovo,è intervenuto Claudio,ex calciatore ed opinionista,di seguito le sue dichiarazioni : " Anguissa come Vieira? Non è un paragone che può sussistere, il dislivello mi sembra sia ancora alto tra i due. Di certo, al momento ilfa di necessità virtù. Domani contro il Crystal Palace mi aspetto qualche novità ulteriore rispetto a quelle viste contro l'Antalyaspor. Laazzurra ha davvero tante armi e tante situazioni che convergono a vincere le partite e Spalletti sa bene come sfruttare tutto ciò. Ilè lapiùA, ha undiin. ...

Guida ancora il gruppo quel Napoli delle meraviglie che ha raggranellato 41 punti su 45, ... L'arresto dell'ormai ex procuratore capo Aia, Rosario D'Onofrio, premiato a luglio e oggi accusato di ... Onofri: 'Giuntoli fuoriclasse, si è assicurato un pezzo da novanta' "Le partenze erano state importanti in estate, ma il Napoli è riuscito addirittura a crescere in questo ricambio. E' tutto condensato alla perfezione tra scouting e lavoro tattico". Ha concluso Onofri ...