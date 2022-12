Mondiali 2022 | Marocco nella storia | batte Portogallo 1-0 | è in semifinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ililper 1-0 nei quarti di finale deidi Qatare vola in: per la prima voltadel torneo, una nazionale africana approda tra le ultime 4 della Coppa del Mondo. Ilattende ora la vincente della sfida tra Francia e Inghilterra. Ilva al tappeto per il gol di En-Nessry, a segno al 43?, eripresa non riesce a raddrizzare la situazione nonostante l’inserimento di Cristiano Ronaldo, che parte dalla panchina. LA PARTITA – Al 4? primo squillo del. Punizione da destra, Joao Felix colpisce di testa in tuffo e chiama Bounou alla parata. Ilrisponde al 6? con ...