Messa in tv domenica 11 dicembre su Rai Uno | canale | orari e streaming

SulPanaro

... inizierà il suo ministero pastorale nella diocesi di Civita Castellana8 gennaio 2023, Solennità del Battesimo del Signore, con laalle ore 16, nella cattedrale di Santa Maria ...11 dicembre avremo la gioia come Comunità di accogliere per la prima volta il nuovo Vescovo Angelo nella Santadelle 18.30. Lunedì 12 Dicembre nella Santadelle 18.30 verrà ... Cattedrale di Carpi, domenica 11 dicembre Messa per la pace in Congo (wn24)-Pineto(TE) – È in programma per domenica 11 dicembre 2022 nella Chiesa di San Silvestro a Mutignano la cerimonia di riposizionamento del “San Silvestro di Mutignano” opera di Andrea De Litio, t ...RIETI - Gli appuntamenti del weekend in tutto il Reatino. «Il mio non è coraggio. Nel mio vissuto c’è stata tanta sofferenza, ma nessun eroismo: siamo ...