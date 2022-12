Mazzette dal Qatar | l’inchiesta si allarga | anche al Parlamento Ue la corruzione parla italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sino le perquisizioni nell’ambito delsulle sospettedala eurodeputati e funzionari dell’Eurocamera. E cresce il numero degli italiani coinvolti. A ilfattoquotidiano.it infatti risulta che le 16 perquisizioni eseguite venerdì dalla polizia belga su mandato della Procura di Bruxelles riguardino in tutto 14 persone. Tra i 5 fermati, oltre alla vicepresidente delUe Eva Kaili, ci sono 4 italiani: l’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri, il sindacalista Luca Visentini, il generale della ong No Peace Without Justice Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi, ex assistentementare di Panzeri nonché compagno proprio della vicepresidente Kaili. Ma venerdì sera è stato perquisito...