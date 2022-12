(Di sabato 10 dicembre 2022) “Il centrodestra ha sempre avuto paura di una giustizia che funziona ed ora sono al governo. Quindi, prepariamoci ad una ferma opposizione”. Non usa mezzi termini il senatore M5S, Ettore, commentando e bocciando le recenti mosse del governo guidato da Giorgia meloni in fatto di contrasto alla corruzione. Stando ai dati della ong Transparency international che monitora la corruzione nei pubblici uffici, l’Italia migliora di dieci posizioni passando dal 52esimo al 42esimo posto su 180. Si tratta di un buon risultato? “È un buon segnale ma il cammino culturale per sconfiggere la corruzione in questo Paese è ancora lungo. Noi del Movimento 5 Stelle siamo sempre stati convinti che la corruzione si può battere con una legislazione adeguata e con un più alto grado di maturazione civile dei nostri cittadini. Certo, il compito di rafforzare la coscienza civica di questo ...

LA NOTIZIA

Licheri: "Una follia smantellare la Spazzacorrotti" Parla il senatore M5S, Ettore Licheri: "Dal Governo pessimo spettacolo. Le destre temono la giustizia che funziona e vogliono indebolirla".