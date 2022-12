Le accuse della Procura FIGC a Trentalange per D’Onofrio

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Comportamenti disciplinarmente rilevanti”. Questo è quanto emerso dalla istruttoria chiusa dallaguidata da Giuseppe Chinè sul caso Rosario, extore capo dell’Aia, arrestato il 10 novembre scorso per traffico di droga internazionale, e in particolare sulla posizione del presidente dell’associazione italiana arbitri, Alfredo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono diverse e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.