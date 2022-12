Inter e Juve beffate | Bensebaini potrebbe restare in Bundesliga | la situazione

fcinter1908

e Bayern Monaco: tutti e tre i club seguono Marcus Thuram, che è in scadenza con il Borussia Monchengladbach Lapensa a Marcus Thuram per la prossima estate a parametro zero come ...Commenta per primo Per Marcus Thuram non ci sono solo. Come riportato da Tuttosport , per l'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach è molto forte l'interesse del Bayern Monaco. Inter-Juve, date e fasi di vendita dei biglietti del ‘Derby d’Italia’: le info Juve, Inter e Bayern Monaco: tutti e tre i club seguono Marcus Thuram, che è in scadenza con il Borussia Monchengladbach La Juve pensa a Marcus Thuram per la prossima estate a parametro zero come ...Calciomercato Juve: i bianconeri hanno iniziato a discutere con gli agenti ... L’inglese piace anche all’Inter come eventuale sostituto di De Vrij.