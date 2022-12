Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese dovrà uscire momentaneamente dalla Casa | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’incontro tra Ginevra Lamborghini eè sempre più vicino all’interno delladel Gf Vip 7. Come rivelato da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in onda, la sorella di Elettra trascorrerà alcuni giorni nellapiù spiata d’Italia. Nessuno dei concorrenti è a conoscenza del ritorno della Lamborghini. A destare preoccupazione nei fan della coppia sono state però le parole dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, confermate in seguito anche da Wilma Goich. Il ragazzo ha infatti rivelato ai compagni di avere una cisti e chesottoporsi ad un piccolo intervento.quindi lascerà ladi Cinecittà per un breve periodo, per poi farvi ritorno dopo l’operazione ed una quarantena di cinque giorni. La notizia ha allarmato i fan, ...