Atalanta | ok il Look è giusto Aspettando i colombiani | più lontani Boga e Mali

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’perde ai calci di rigore e fin qui non è una notizia, almeno da quando la guida Gasperini che più di una volta ha provato anche a scherzarci sopra, non riuscendo mai del tutto a superare questa strana sindrome dei tiri dal dischetto. Stavolta sbaglia il capitano Toloi ma che sia più questione di testa che di bravura, cioè di freddezza al momento della conclusione, lo dimostra mezz’ora dopo in Qatar Koopmeiners, l’ultimo atalantino che aveva sbagliato un rigore, contro l’Empoli. Koop invece ai Mondiali fa gol (e aveva inventato anche un assist per il 2-2), ma non basta per superare l’Argentina di Messi. L’Eintracht vince il “Bortolotti” come alla prima volta del Gasp, nell’agosto 2016, appunto ai rigori. Si potrebbe anche aggiungere che non ha calciato Muriel, cheman, altro rigorista, era già stato sostituito, mentre Zapata, Ederson e ...

Goal.com

... poi ancora Raspadori a ristabilire il doppio vantaggio con un destro preciso su assist nodi ... Il 4 gennaio 2023 la ripresa con la 16iornata INTER - SALISBURGO 4 - 0La squadra ...L'exe Parma non avrebbe una valutazione inferiore ai 60 milioni di euro e l'Inter in ... L'Inter cambia: nuovonel reparto difensivo tra gennaio e ... Olanda-Argentina, pagelle, migliori e peggiori Croatia pulled off a huge shock at the 2022 World Cup to reach the semifinals by dumping out Neymar's Brazil and the tournament favourites on penalties.Liverpool FC fans couldn't believe the difference in Martin Skrtel as he posed for a picture with Steven Gerrard. The former professional footballer is sporting a vastly different look to his ...