Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 18 | 10

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e da Francesco Vitale in studio i servizi segreti russi hanno negoziato lo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti i contatti su altri eventuali iniziative di questo tipo stanno proseguendo lo ha fermato il presidente russo Vladimir Putin Mosca ha rilasciato la Sabri Gamer condannata per possesso di droga in cambio della restituzione del mercante d’armi Victor blu che stava scontando una pena di 25 anni di carcere negli Stati Uniti gli scambi sono stati gestiti fidale Facebook contatti preferiti di credi continua non sono mai stati ha spiegato tutti nella conferenza stampa Tenuta Al termine della sua visita in Kirghizistan 40 di nuovi scambi tutto è possibile questo è il risultato di un negoziato di una ricerca di un compromesso in questo caso è stato trovato Non escludiamo di continuare questo lavoro anche in ...