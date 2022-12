Tabellino Empoli-Wolves 1-1 | marcatori amichevole invernale 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ildi1-1 con idell’che si è giocata oggi venerdì 9 dicembrea Marbella. Campo pesante e pioggia mista a sole in Spagna nel ritiro dei toscani che hanno sfidato la squadra inglese. Al vantaggio degli arancioneri con Hugo Bueno risponde nel secondo tempo Lammers con un bel gol. Pareggio giusto per quanto visto, ecco ildell’incontro.(4-3-1-2): Ujkani; Stojanovic (60’ Ebuehi), Ismajli (60’ De Winter), Luperto (60’ Walukiewicz), Parisi (60’ Cacace); Henderson (46’ Fazzini), Grassi (46’ Marin), Bandinelli (46’ Akpa Akpro); Baldanzi (64’ Bajrami); Cambiaghi (60’ Pjaca), Satriano (60’ Lammers). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Vicario; Degli Innocenti, ...

