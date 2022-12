Shakhtar Donetsk | Srna | «Ho lavorato sei mesi con De Zerbi e per me è il numero uno»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Darijo, direttore sportivo dello, ha parlato dell’esperienza con Roberto Denel club ucraino Darijo, direttore sportivo dello, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Gli ultimi novenon sono stati facili, con la guerra. Viviamo così da 8 anni, la nostra forza è il presidente, che ama il calcio e spende tanti soldi. Mi dispiace anche per De, sarebbe stato un percorso straordinario che sono certo che ci avrebbe portato alla semifinale di Champions League. Hoseiucon Dee per me è iluno. La nostra storia non è finita, oggi non è facile giocare in Ucraina ma giocheremo sempre e ...

Commenta per primo L'ex capitano delloDarijo Srna , un passato anche al Cagliari, ha parlato a Sky della stella ucraina Mudryk : 'È un grande talento, ha quattro anni di contratto ma non ci sono stati contatti con nessun ...Commenta per primo L'ex calciatore croato die Cagliari Darijo Srna ha parlato a Sky : 'Domani sarà possibile tutto, anche dovessero vincere 2 - 0 dopo 20' non sarebbe finita contro la Croazia. Il Brasile rispetta la nostra ...Arsenal target Mykhalo Mudryk made it clear how much the Gunners should pay for him after Shakhtar Donetsk placed a massive price tag on the player.Mudryk è uno dei talenti del calcio internazionale che interessa alla Juventus. Tuttavia, non sarà facile per i bianconeri acquistare il giocatore dello Shakhtar Donetsk. Il ...