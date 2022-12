Napoli | bimbo in arresto cardiaco | carabinieri scortano l’auto del padre e lo salvano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ci hanno messo poco duea capire cheche faticava a aprirsi un varco tra il traffico didoveva arrivare in un ospedale. E così dopo aver visto che alla guida c’era uomo e al suo fianco una donna con un bambino in braccio hanno acceso le sirene e li hanno scortati. Il, appena un anno, aveva perso i sensi ed era in. Il muro di auto stava rischiando di trasformare quel salvataggio in un tentativo inutile. I militari, anche loro genitori, hanno immediatamente compreso cosa stava accadendo. Il piccolo è arrivato nel pomeriggio del 7 dicembre al pronto soccorso di Villa Betania, a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Era privo di conoscenza e cianotico: è stato intubato. Il massaggiodel personale ...

...ieri pieno pomeriggio in Via Chiaromonte a. Un'auto sfreccia inquieta sull'asfalto tra il traffico e chi è al volante ha una mano fissa sul clacson. Ha il cuore in gola perché il...Corsa in ospedale a lieto fine per undi appena 1 anno in arresto cardiaco. I genitori, del quartiere Barra nella zona orientale distavano trasportando il piccolo che aveva improvvisamente perso i sensi, diretti verso l'...Dolore e commozione oggi a Ischia, per i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Giovanna Mazzella e del piccolo Giovan Giuseppe, di appena 21 giorni, la vittima più giovane della frana di ...Un bambino di un anno era finito in arresto cardiaco, i genitori non vedendolo più rispondere hanno deciso di caricarlo in macchina è correre in ospedale.