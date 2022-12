(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo lo scambio Griner per Bout, gli americani varano nuove misure contro Mosca e i russi incolpano l’Occidente dei mali dell’Ucraina e del mondo. Ma a Istanbul va in scena l’incontro fra alti diplomatici: prigionieri, grano, petrolio e altre nodi tecnici sul tavolo, “non la guerra in Ucraina”

L'HuffPost

Questi processi si aggiungono alle migliaia die intimidazioni rivolte in altre forme, di ... che è un reato in 15 dei 25 stati della regione, e nella maggior parte di essi prevede...Questa, invece, è la certezza di chi non ha paura dellenucleari di Mosca. Sono le parole ... provenienti dalla Russia verso l'exclave, venendo meno agli accordi del 2004 per via delle... Minacce e sanzioni, ma Usa e Russia si parlano. Putin: “Sarà lungo e difficile, ma dovremo trovare un accordo” Dopo lo scambio Griner per Bout, gli americani varano nuove misure contro Mosca e i russi incolpano l’Occidente dei mali dell’Ucraina e del mondo.Scattate le nuove sanzioni Ue per tentare di limitare i finanziamenti di Mosca alla guerra in Ucraina. Al divieto di importare via nave il greggio nel… Leggi ...